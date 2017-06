Zelfs inbreker gebruikt tegenwoordig automatisch wapen

WapenwedloopOvervallers, plofkrakers en zelfs inbrekers beschikken tegenwoordig over zware wapens als AK-47’s of Kalasjnikovs. Ze gebruiken ze om omstanders of de politie op afstand te houden. Dat staat in het politierapport Nationaal Dreigingsbeeld dat vandaag is verschenen.

Zware automatische vuurwapens worden al langer gebruikt voor liquidaties in de drugsscene, maar ze winnen ook elders terrein. Het afgelopen jaar werd zwaar wapentuig gebruikt bij onder meer een plofkraak, de overval op een juwelier, de beschieting van een coffeeshop en afperspogingen.

,,Dit is voor zowel burgers als politiemensen een gevaarlijke ontwikkeling”, zegt Dick Schouten, portefeuillehouder Aanpak Illegale Wapens bij de politie. ,,Er kunnen sneller onschuldige doden vallen met zulke wapens. Criminelen gebruiken ze ook om de politie op afstand te houden.”

Wapenwedloop

Tussen zware drugscriminelen is een ware wapenwedloop gaande, constateert de politie. In een gespannen markt willen ze niet achterblijven op hun concurrenten, dus bewapenen ze zich steeds zwaarder. Daarnaast beveiligen beroepscriminelen zich beter met kogelwerende kleding en gepantserde auto’s. Target hardening heet dat fenomeen. Voor een succesvolle liquidaties is daarom meer vuurkracht nodig.

Steeds meer handel vindt plaats op het Darknet, het anonieme deel van het internet. ,,Je vindt er varianten van Marktplaats waar de grootste narigheid op wapengebied te koop is”, zegt Schouten. ,,Via postpakketten worden wapens verstuurd. Handelaren maken handig gebruik van de open grenzen binnen Europa.”

Glock

Volledig scherm Een Glock-pistool. Het wapen wordt vaak in delen verhandeld. © EPA Een andere trend is dat wapens steeds vaker in delen worden opgestuurd. ,,We zien dat pistolen van Glock op deze manier worden verhandeld. De slede wordt verstuurd uit de Verenigde Staten, terwijl de kast uit Oostenrijk komt. In Nederland worden die onderdelen eenvoudig in elkaar gezet.”

De afgelopen jaren is Europa overspoeld door wapens uit Slowakije. Gebrekkige wetgeving daar maakt het mogelijk om wapens via een eenvoudige procedure onklaar te maken, zodat wapenhandelaren ze legaal kunnen verkopen. Criminelen weten de wapens echter in een handomdraai weer schietklaar te maken.

Uniforme wetgeving

Eén wapenhandelaar in Slowakije heeft op deze manier meer dan 10.000 vuurwapens verkocht in Europa. Daarvan zijn er meer dan 200 in ons land teruggevonden. Het gaat vooral om automatische wapens. Om dergelijke mazen in de wet te voorkomen, pleit Schouten voor uniforme wetgeving in Europa.

Een rapport van onderzoeksinstituut Transcrime noemt Nederland als één van de belangrijkste doellanden van illegale vuurwapens. Schouten bevestigt dat: ,,Spanje, Slowakije, Ierland en Italië zijn belangrijke wapenlanden. Maar we doen aardig mee in dat rijtje.” Jaarlijks neemt de politie ongeveer 8.000 vuurwapens in beslag.