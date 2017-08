Zeldzame albinozeehond gevonden in Noordwijk

,,Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt", vertelt Sander van Dijk, hoofd educatie bij Zeehondencentrum Pieterburen. ,,We hebben weleens een volledig witte albinozeehond met knalrode ogen gehad, maar deze heeft waarschijnlijk gedeeltelijk of oculair albinisme."



De ogen van deze pup zijn rood, maar niet felrood. ,,En de vacht is hooguit wat lichter dan normaal", legt Van Dijk uit. Bij de vondst, toen het dier nog nat was, viel het niet eens op. Pas toen iemand de rode ogen zag, werd de afwijking duidelijk. ,,In het begin hadden we nog de discussie: is het wel echt albinisme of niet."