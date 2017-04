Wuiven op de eerste rang

'Ik had het paar graag zelf bijgestaan'

,,Hoe laat komen ze langs?" Lucian Baggerman (27) checkt het even. Het koninklijk paar zou zomaar stilletjes zijn woning kunnen passeren, vooral omdat hij nachtdienst heeft voorafgaand aan Koningsdag. Hij woont aan hét horecaplein van de stad en zijn ramen zijn goed geïsoleerd. ,,Van carnaval of optredens op het Piusplein merk je niks." Baggerman, oorspronkelijk Werkendammer, woont sinds kort in Tilburg. ,,Ja hoor, ik ga wel kijken, ik vind het prima wat ze doen." 'Ze', dat is de koninklijke familie. Voor de locatie hoeft hij het niet te laten: op zijn balkon zit hij op de eerste rang. Baggerman heeft toch een beetje pech, want heel veel van zijn collega's in spe mogen Koningsdag 'van binnenuit' meemaken. Hij zit in het laatste jaar van de politieopleiding. ,,Ik had ze graag bijgestaan.'' Ach ja, wellicht krijgt hij de kans als het koninklijk paar Breda of Roosendaal bezoekt. ,,Maar ze slaan Brabant nu zeker een tijdje over?''