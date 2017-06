Wolkbreuken, onweer en hagel voor de boeg

De buien die vanmiddag in korte tijd over het land gaan trekken kunnen veel regenwater achterlaten. Plaatselijk komt de teller aan het eind van de dag boven de 20 mm te staan. Ter vergelijk: normaal valt er in de hele maand juni 65 mm. Aan het eind van de dag kan er best een plaats zijn waar in één dag bijna de helft van het gemiddelde aantal millimeter regen is gevallen.

Fris weekend

Na vandaag blijft het in eerste instantie wisselvallig. Donderdag is er veel bewolking, vrijdag krijgen we weer wat meer zon. Op beide dagen krijgen we ook wat buien voor de kiezen. Maar ze pakken veel minder zwaar uit dan die van vandaag. Zaterdag regent het weer wat meer, vooral in het noorden, terwijl zondag langzaam kalmer weer noteert. Daarbij wordt het zaterdag maar 17 graden. Vanaf zondag stabiliseert de atmosfeer. Er komt meer ruimte voor zon, het is vaker droog en het kwik gaat in de lift. Begin volgende week komen we weer boven de 20 graden.