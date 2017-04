Woedende reacties over grote ontvangst panda's op sociale media

Klappend publiek, talloze camera’s en joelende kinderen. De panda’s werden vanavond met veel egards ontvangen. Maar is al die commotie wel goed? Panda-expert Christiaan van der Hoeven van het Wereld Natuur Fonds is geschrokken van het circus dat om de ontvangst van de panda’s hangt, vertelt hij vanaf Schiphol. ,,Zoveel aandacht had ik niet verwacht, maar het geeft wel aan dat de komst van panda’s in Europa leeft.’’ Voor hem had het niet gehoeven, zo’n ontvangstcomité, maar de panda-expert vindt de dieren er goed uitzien. ,,Ik zie dat ze zich relaxed gedragen. Ze eten een beetje, ze lopen wat rond. Een van de twee zat net zelfs lekker te poepen. Ze hebben geen last van al die aandacht.’’



Het WNF is bij de komst van de dieren betrokken omdat veel van het geld dat voor de dieren betaald wordt, direct in het behoud van de dierensoort gestoken wordt. ,,Meestal zijn we niet met dierentuinen in touw.’’