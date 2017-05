Wilde achtervolging A16 en problemen op het spoor zorgen voor vertraging

Meer zorgen over oorlog en terrorisme

7:24 Mensen maken zich meer druk over oorlog en terrorisme. De zorgen over terrorisme zijn het grootst sinds 2002, terwijl de zorgen over oorlog weer op het niveau liggen van 2014. Dat blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2017, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.