Wijkagenten maken zich zorgen om gebrekkige aanpak misdaad

'Gang naar rechter om missen schoolfoto logische stap'

9:32 Het bericht over de moeder die 10.000 euro eist omdat de schoolfoto werd gemaakt op de dag van het Offerfeest, waardoor haar dochters er niet bij waren, levert heel wat discussie op. Columniste Hanina Ajarai is het er in elk geval niet mee eens. Maar er zijn er ook voorstanders van de gang naar een rechter door de moeder.