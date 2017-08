Wielrenner breekt pols bij botsing en achtervolgt vluchtende brommerbestuurder

'Je bent geen jongere meer, dus gebruik ook geen straattaal'

'(…) money at the bank voor een telly, scooter of een wagen. Dat is pas chill!' Wie jongeren wil bereiken, moet zich verre houden van straattaal, waarschuwen communicatiebureaus eensgezind in reactie op de omstreden straattaalfolder van de gemeente Lelystad. ,,Je bent geen jongere meer, dus spreek jongeren niet in hun taal aan."