Wegtunnels mogelijk minder brandwerend dan gedacht

De afspraken en maatregelen zijn per tunnel verschillend. Zo zal de brandweer in de Salland-Twentetunnel per keer bekijken of zij bij een vrachtwagenbrand de tunnel in gaat om hulp te bieden, of dat dit te gevaarlijk is voor het eigen personeel.



Voor de Ketheltunnel is afgesproken dat Rijkswaterstaat ,,met verhoogde aandacht" de tunnel in de gaten houdt en dat in geval van een vrachtwagenbrand het hele tunneldak direct wordt ontruimd.