Weerrecord in Limburg, kans op zware buien blijft tot de avond gering

De temperatuur liep op steeds meer plaatsen in ons land verder op. In Ell, vlak bij Weert in Limburg, werd even na 2 uur het record van 1944 verbroken. Daar werd het vanmiddag 32,6 graden. De temperatuur is in grote delen van ons land weer aan het afnemen, zeker in het noordwesten. Dat is in ieder geval goed nieuws voor mensen die niet op een bui zitten te wachten. Pas later in de avond worden er buien verwacht. Met name Brabant, Limburg en het oosten van ons land maken dan kans op een bui.