We vergeten van alles in de trein: van rollators tot bontmutsen en hortensia's

Limburger verdrinkt als hij na avondje kroeg naar huis wil zwemmen

12:48 Een man van 49 is dinsdagnacht in de Zuid-Willemsvaart in Weert verdronken. Vandaag is duidelijk geworden dat de Limburger na een cafébezoek besloot de vaart over te zwemmen. De brug stond open en hij wilde niet twee kilometer omlopen.