We hebben het dieptepunt van de zomer bereikt

Maandag gaat de temperatuur omhoog. Het wordt 21 tot 24 graden. Bovendien blijft het droog en de zon schijnt geregeld. ,,Het zomergevoel keert daardoor weer terug. Maandag is echt de mooiste dag. Dinsdag wordt het wel warmer, de weermodellen berekenen temperaturen van 23 tot 26 graden. Maar of het echt een lekkere dag gaat worden is nog maar de vraag. Diezelfde weermodellen laten namelijk vanuit het zuidwesten ook stevige buien het land intrekken. En mogelijk komen die buien in Zeeland al aan het einde van de ochtend.” Hoe het ook loopt, in Groningen en Drenthe zal het droge weer en de warmte het langst standhouden.



Ook verdere weersverwachtingen kondigen geen zomerweer aan. ,,Er barst geen zomer los”, moet Severin bekennen. De meteorologen kunnen twee weken vooruit kijken. ,,Het blijft een beetje kwakkelen. We geven het weer het cijfer 6,5 of 7, het is ook weer niet zo dramatisch. De ene regio is het slecht, zoals vandaag in het zuidoosten, in andere delen van het land is het weer beter. Het is bijvoorbeeld prima weer om een museum of pretpark te bezoeken, dat is niet fijn als het 30 graden is.”