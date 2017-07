We hebben een ziekelijke drang naar applaus gekregen

Er wordt weleens gezegd dat wij een levendig opinielandschap zouden hebben, maar ik heb zelden een woord gehoord dat zó slecht de lading dekt van wat momenteel speelt. Er zijn inderdaad steeds meer meningen , bijvoorbeeld op social media, in de krant, of op de televisie, maar het aantal personen dat een debat naar een hoger plan wil tillen, valt op één hand te tellen. Idealen hebben plaatsgemaakt voor een ziekelijke drang naar applaus. Politici en duiders zijn vooral bezig om hun achterban te bedienen. Radicale moslims zetten volgelingen tegen westerse staten op. PVV’ers weten zeker dat links en de islam niet deugen. En extreemlinkse groeperingen geven veelverdieners de schuld van alles. Het is eigenlijk best overzichtelijk – maar niet constructief.

Nee, die verzuiling van weleer was inderdaad geen pretje, maar betrokkenen verklaarden elkaar in elk geval niet de oorlog

Algemeen belang

Op zich hoeft dat geen problemen op te leveren – we hebben immers decennialang een verzuiling gekend –, maar de fanatieke overtuiging om andersdenkenden te moeten vernietigen, dan wel de mond te snoeren, neem niet alleen infantiele en karikaturale trekjes aan, ze zorgt ook voor verscheurdheid tussen mensen, die niet meer met elkaar in aanraking komen.

Nee, die verzuiling van weleer was inderdaad geen pretje, maar betrokkenen verklaarden elkaar in elk geval niet de oorlog. Ik ben niet bang dat internetstrijders elkaar in de toekomst met zwaarden zullen belagen. Maar wat zij wel doen, vaak moedwillig en gericht, is het brainwashen van jongens en meisjes die niet het vermogen hebben om zelf een mening te vormen. En dat is kwalijk.