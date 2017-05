‘We beginnen, de woningmarkt is booming’

,,Ik heb nu een hypotheekadvieskantoor in Spijkenisse. Het idee om ook een makelaarskantoor te beginnen speelt al jaren. Nu is het de perfecte tijd om te beginnen. Niet in Spijkenisse, maar in Rotterdam. De woningmarkt in Rotterdam is echt booming,’’ zegt Alexander. ,,Je ziet ook hier inmiddels huizen waarbij boven de vraagprijs wordt geboden.’’ Hij lacht erbij of het zakelijk geluk hem en zijn echtgenote niet kan ontgaan. ,,Onze kans van slagen is 100 procent. Dat klinkt overdreven maar ik weet zeker dat er ruimte is voor een makelaar die zich onderscheidt. De makelaardij is voor mij als hypotheekadviseur natuurlijk niet helemaal nieuw. Ik ben al zeven jaar zelfstandig hypotheekadviseur en Rochelle zorgde voor onze twee kleine kinderen en hielp in mijn bedrijf. Nu gaan we het echt samen doen. Rochelle is bezig met haar makelaarsopleiding.’’

Een stap voor

Berdisjev denkt de concurrentie uiteindelijk een stap voor te zijn door actief mensen met verkoopplannen te benaderen. ,,Voordat mensen een huis kopen of verkopen willen ze eerst financieel advies, de mensen die dat bij mij doen kan ik nu ook bij de verkoop of aankoop begeleiden. De makelaardij is een ouderwetse bedrijfstak. Van alle Rotterdamse makelaars zijn er maar een paar echt actief op sociale media. Ze zetten hun huis op Facebook en dat was het dan. Wij gaan heel veel meer met sociale media doen. Via Facebook kun je ook mensen vinden met verkoopplannen. Het is de kunst om veel goede volgers te krijgen. Dat doe je bijvoorbeeld door mensen goede tips te bieden bij het zoeken van een goed huis.’’



B&B (van Berdisjev en Bens) Makelaardij zit nog in de opstartfase. ,,We hebben nog geen website en via via nog maar één huis om te verkopen, maar dat komt wel. In het begin pakken we natuurlijk alles aan, maar op den duur willen we ons onderscheiden met echt leuke huizen. Met een fantastische ligging of panden die helemaal af zijn.’’