Wang Rachid doorboord met vuurwerk tijdens bijeenkomst Nouri

Honderden mensen verzamelden zich vrijdagavond voor het huis van de familie Nouri in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. Ze scandeerden de naam van de Ajax-speler, hingen spandoeken op en staken vuurwerk af. Nouri zakte vorige weekend tijdens een oefenwedstrijd in elkaar na hartrimtestoornissen, hij heeft daarbij ernstig en blijvend hersenletsel opgelopen.

,,Wat een vredige bijeenkomst had moeten zijn, is voor ons een vreselijk tragisch moment geworden, dat ons getekend heeft voor de rest van het leven", schrijft de Amsterdamse Samia Kajdouh op Facebook. Zij was op het plein met haar man en twee kinderen. ,,Toen we er een kwartier waren, dreef de F-Side (de harde kern Ajax-fans, red) de menigte uit elkaar en gooide zwaar vuurwerk op de grond. Tijd om weg te rennen was er niet."

Zoontje beschermen

Samia schrijft dat haar man haar zoontje wilde beschermen tegen het vuurwerk, maar daarop door een vuurpijl zelf gewond raakte aan zijn gezicht. Het leverde hem een grote, bloederige wond aan zijn wang op die direct geopereerd moest worden. ,,De wang is doorboord. Het was horror." Na een urenlange operatie blijkt volgens haar dat er blijvende schade is. ,,Zijn mond zal scheef blijven, met een groot litteken."

Rachid is inmmiddels weer thuis. ,,Ik zal gewoon voor eeuwig herdacht worden aan het feit van wat er met Nouri op dit moment aan de hand is. Dus daar kan ik wel mee leven", zegt hij tegen de Amsterdamse tv-zender AT5.

Wel zijn Rachid en Samia boos over het afsteken van het zware vuurwerk en roepen ze getuigen op filmpjes of foto's van het incident naar haar op te sturen. ,,Hoe kun je zulke handgranaten gebruiken waar zoveel kinderen bij zijn?" Ze willen graag in contact komen met de fans die de vuurpijlen afstaken. Samia en Rachid zeggen voor maandag een afspraak te hebben gemaakt om aangifte te doen bij de politie.

Aangifte maandag

De Amsterdamse politie bevestigt dat er vrijdagavond bij de bijeenkomst één persoon gewond is geraakt door vuurwerk en per ambulance is afgevoerd. Een woordvoerder kon gisteravond niet bevestigen of het om dezelfde persoon gaat. ,,Wel klopt het dat er voor maandag een afspraak staat om aangifte te doen van het incident."

