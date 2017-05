Wandelbond: blaas Avondvierdaagse af door noodweer

Politie mocht geweld gebruiken tegen Turkse minister Kaya

9:57 Als de Turkse minister Fatma Kaya van Familiezaken tijdens haar bezoek aan Rotterdam in maart op geen enkele manier had meegewerkt, kon ze in het uiterste geval mogen worden aangehouden. De opdracht haar desnoods aan te houden is opmerkelijk: in dat geval had desnoods geweld gebruikt mogen worden.