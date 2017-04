'Waarschuwingsschot Binnenhof was rechtmatig'

Lesje 'verkopen op een kleedje' van een expert

10:58 Benvenido van Schaik geeft tips aan verkopers op vrijmarkten op Koningsdag. Hij is vier keer Nederlands en drie keer Europees kampioenschap standwerken geworden. Met de tips van Van Schaik in het achterhoofd, moet het wel erg gek gaan, wil je niets verkopen op Koningsdag in Groesbeek, Beek, Nijmegen of waar dan ook.