Waarom wachten op de chemopomp?

Een chemopomp levert in Amerika al 20 jaar spectaculaire resultaten op, maar in Nederland moeten darmkankerpatiënten er op wachten. AD-lezers reageren verontwaardigd. Chirurg-oncoloog Bas Groot Koerkamp van het Erasmus MC deelt het ongeduld.

In Amerika leven patiënten jaren langer. Waarom wordt de pomp hier dan niet acuut ingezet?

,,Dat wil ik wel, maar het mag niet. Het middel is niet geregistreerd in Europa. In Nederland ligt de lat hoger om patiënten bloot te stellen aan behandelingen die ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Daarom moeten we de cijfers uit de VS bevestigen door hier twee identieke patiëntengroepen met en zonder pomp te vergelijken. Die studie gaat het Erasmus MC nu uitvoeren.”

Mooi is dat. Zit je bij de studiegroep zonder pomp, ga je snel dood…

,,Het is waarschijnlijk dat de andere groep langer zal leven, inderdaad. En dat is heel cru. Maar we mogen het middel alleen in studieverband geven.”

Of een ticket naar Amerika?

,,Dat kan, maar een behandeling daar is vreselijk duur: 1 a 2 ton. Er is een voorbeeld van een jonge Nederlandse vader die geld heeft opgehaald met crowdfunding.”

Waarom loopt Nederland 20 jaar achter de feiten aan?

Quote De chemopomp is zo goedkoop dat farmaceuten niet in onderzoek wilden investeren. Ofwel: ze verdienen er niets aan. ,,Het middel is zo goedkoop – het plaatsen van een chemopomp kost 3000 euro – dat farmaceuten niet in onderzoek wilden investeren. Ofwel: ze verdienen er niets aan. De farmacie heeft veel meer gepusht op de inzet van de allernieuwste, veel duurdere chemotherapieën.”

Zuur! Werkten die dure behandelingen net zo goed?

,,Men dacht lange tijd van wel. Bovendien gaven studies met de chemopomp in Europa veel minder goede resultaten dan in Amerika. Er was te weinig expertise, waardoor de pomp vaak niet werkte of leidde tot ernstige bijwerkingen als maagzweren. Maar mijn recente onderzoek onder ruim 2000 Amerikaanse patiënten heeft aangetoond dat patiënten die worden behandeld met de pomp wel degelijk langer leven, gemiddeld zo’n twee jaar langer. Terwijl patiënten die een ‘normale’ chemo (via een infuus) krijgen slechts een paar maanden langer leven.”

Hoeveel mensen zijn hierbij gebaat?

,,Zo’n 1500 Nederlanders, die darmkanker hebben met uitzaaiingen in de lever die met een operatie zijn weg te halen. Ook een klein groepje patiënten die galwegkanker heeft – zo’n 20 per jaar – kan door de pomp mogelijk jaren langer leven.”

Wanneer gaat de studie in en kan de patiënt meedoen?