Waarom ruikt het buiten toch zo lekker na een regenbuitje?

Heerlijk, vindt weerman Raymond Klaassen het, als hij na een zomers buitje even het huis uit stapt. ,,De geur is het sterkste als regenwater op droge grond terechtkomt'', weet Klaassen. ,,Het is iets wat iedereen ervaart. Het is een echt zomerdingetje. Vooral na een zware onweersbui kan het zo heerlijk fris ruiken.''



Grappig genoeg heeft regen als het in de lucht zweeft geen geur. Pas als een druppel de grond raakt en het reageert op aarde komt er een bijna zoete lucht vrij. De term hiervoor is petrichor, dat terug te leiden is tot het Griekse petra dat steen betekent en ichor dat refereert aan de vloeistof die als bloed door de aderen van de goden gaat. Het fenomeen werd in 1964 als eerste in het wetenschappelijke tijdschrift Nature beschreven door de Australiër Isabel Joy Bear en de Brit Roderick G. Thomas.



,,Ze beschreven de olie van planten en een aantal chemicaliën van bacteriën die samen tot die specifieke geur leiden'', schreef Cullen Buie van de Massachusetts Institute of Technology in Cambridge (MIT) in een statement. ,,Maar frappant genoeg hebben ze niks gezegd over het mechanisme dat de geur in de lucht krijgt.''