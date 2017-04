Waarnemers uit Aruba wonen rechtszaak Mitch Henriquez bij

Drie parlementsleden uit Aruba zullen vanaf morgen aanwezig zijn tijdens het proces over de dood van Mitch Henriquez. In Aruba groeien de zorgen over het strafrechtelijk onderzoek naar de twee politieagenten, die betrokken waren bij de fatale arrestatie van de Arubaan twee jaar geleden. Dat meldt RTL Nieuws .

Door de schijn dat dingen in de zaak niet volgens de regels zouden gaan, besloot de commissie Justitie van het Arubaanse parlement een afvaardiging naar Nederland te sturen. ,,We willen met eigen ogen zien of de rechtszaak eerlijk verloopt'', aldus voorzitter Desirée de Sousa-Croes tegen RTL Nieuws.

Vertrouwen

Het parlement in Aruba krijgt het gevoel dat de twee agenten de hand boven het hoofd wordt gehouden. Dat zou volgens De Sousa-Croes schadelijk zijn voor het vertrouwen van het hele Arubaanse volk in de politie en het OM in Nederland

,,We horen dat de agenten met elkaar hebben kunnen overleggen over hun verklaringen. En dat de voormalige korpschef de garantie gaf dat ze niet ontslagen zullen worden. Het is bijna onmogelijk dat dit in deze tijd in Nederland gebeurt.''

Doodsoorzaak

Henriquez werd op 27 juni 2015 aangehouden in het Haagse Zuiderpark na een muziekfestival. Hij overleed een dag later. Aanvankelijk werd aangenomen dat hij overleed als gevolg van de nekklem die agenten op hem toepasten bij de arrestatie. Maar vorige week kwam er een nieuw forensisch rapport, dat twijfel zaait over de doodsoorzaak. Volgens dat rapport, ingebracht door de advocaten van de twee agenten die terechtstaan, overleed hij zeer waarschijnlijk aan de gevolgen van hartritmestoornissen of een hartstilstand.