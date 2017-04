Vrouwen in Leiden gooien hondje meermaals op de grond

Lichte stijging aantal incidenten in en bij asielopvang

13 april In en bij locaties voor asielopvang zijn iets meer incidenten gebeurd. In de tweede helft van 2016 waren er 9610 meldingen bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), tegen 9100 in de eerste helft van vorig jaar. Bij de politie daarentegen daalde het aantal meldingen met ruim driehonderd van 3600 naar 3277.