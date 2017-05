Vrouw troggelt Vodafone 773 telefoons af

'Gevaarlijke ontsnapte gevangene waarschijnlijk niet in Nederland'

14:23 Een gevaarlijke, mogelijk gewapende, gevangene is gisteravond ontsnapt uit de LVR-kliniek in het Duitse Bedburg-Hau, bij Kleef. Bij zijn vlucht verwondde de 35-jarige man twee personeelsleden. De man is waarschijnlijk naar Bonn gevlucht, waar hij vandaan komt.