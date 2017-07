Vrouw overleden bij ongeluk Ede, man en kinderen zwaargewond

Vechtsport

,,De hele gemeenschap heeft het er moeilijk mee’’, zegt Zallali. De vader van het jonge gezin is volgens het bestuurslid erg behulpzaam en doet veel voor de moskee. ,,Bij alle activiteiten is hij aanwezig.’’ De oudste zoon van het gezin behaalde zondag in Purmerend een tweede plaats bij een vechtsport. Hij voetbalt in Ede bij DTS. De Marokkaanse gemeenschap wacht op het moment dat het lichaam van de moeder wordt vrijgegeven.

,,Wanneer dat is weten we nog niet, maar zodra het vrij komt zal de imam een gebed houden bij het lichaam.’’ Binnen de Marokkaanse gemeenschap is het gebruik de overledene zo snel mogelijk te begraven. ,,Er wordt daar niet mee gewacht tot de vader in staat is de begrafenis bij te wonen’’, zegt Zallali. Zowel de imam als de voorzitter van de moskee brachten een bezoek in het ziekenhuis. ,,Ze kunnen op ons rekenen, wat we kunnen regelen dat regelen we voor ze’’, zegt Zallali.