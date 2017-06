Vrouw doodgestoken door familielid in Leeuwarden

De 61-jarige vader van het gezin is zwaargewond geraakt. Hij is net als zijn zoon naar het ziekenhuis gebracht, aldus de Leeuwarder Courant. Na behandeling in het ziekenhuis is de 31-jarige man aan de politie worden overgedragen. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag.



Over de oorzaak van de steekpartij kan de politie nog niets zeggen. Het onderzoek is inmiddels in volle gang. Wel is duidelijk dat drie betrokkenen familie van elkaar zijn, al is de identiteit van de overleden vrouw nog niet met zekerheid vast te stellen. Het mes dat vermoedelijk is gebruikt is inmiddels wel gevonden.