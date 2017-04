Voor de rechter vanwege tekst ‘Sylvana, rot op naar de rimboe’

Formatie: komende week spant het erom

10:01 De onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan volgende week pas verder, nu GroenLinks-leider Jesse Klaver vandaag vanwege zijn ernstig zieke moeder niet kan deelnemen. Na Pasen moet duidelijk worden of de grote verschillen tussen met name GroenLinks en de centrumrechtse partijen VVD en CDA overbrugbaar zijn.