Volleybaltrainer verdacht van maken naaktopnames tieners

De man is afgelopen woensdag in afwachting van de strafzaak weer vrijgelaten, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. De Nederlandse Volleybalbond heeft de man half april toegang tot clubs ontzegd en laat tuchtrechtelijk onderzoek doen.



Omdat het onderzoek in volle gang is, kan het OM nog niet zeggen hoeveel meisjes de man heeft gefilmd en of hij zich nog schuldig heeft gemaakt aan andere feiten. Zeker drie slachtoffers, van wie twee 14 en 15 jaar zijn, hebben aangifte gedaan, meldt een anonieme betrokkene het ED. Tienermeisjes zouden door hem stiekem zijn gefilmd met een Go Pro toen zij zich omkleedden voor wedstrijden. En op trainingskamp in het Spaanse Salou zou hij ongezien beelden hebben gemaakt van meisjes in hun kamer. Het OM spreekt van 'heimelijk filmen van jongeren'.

Telefoon onder kleedhokje

De Berlicummer gaf ook les bij volleybalclub VV Detac in het Brabantse Zeeland en was voorheen voorzitter van de jeugdcommissie in zijn woonplaats bij Hands-Up. Hij liep tegen de lamp toen een speelster van VV Detac eerder dit jaar meldde dat hij zijn telefoon onder haar kleedhokje had gehouden voor opnames. De politie vond beelden van meerdere speelsters. Daaruit zijn gezichten van meisjes gefilterd om de identiteit van de slachtoffers te achterhalen, vertelt een betrokkene.



De Berlicummer is woensdag voorgeleid. Het OM wilde hem nog negentig dagen vasthouden voor onderzoek. De rechter stemde daar mee in, maar schorste toch zijn voorarrest. Dat kan wanneer de persoonlijke belangen van de verdachte zwaarder wegen dan de strafrechtelijke belangen, legt een woordvoerder van rechtbank Oost-Brabant uit. Daar zijn voorwaarden aan verbonden, zoals een contactverbod met de slachtoffers. ,,Het recidivegevaar is daarmee voldoende ondervangen.''

Erg betrokken

De man is mede-oprichter van de NBS, de talententak van Beachvolleybal Eindhoven. Hij wekte bij spelers en ouders veel vertrouwen en wordt omschreven als erg betrokken. Ook Joke Beem, voorzitter van Beachvolleybal Eindhoven, zegt geen idee te hebben hoeveel leden van NBS gefilmd zijn. ,,We hebben hem geschorst en een brief aan de ouders gestuurd.'' Ze kreeg er tot haar eigen verbazing geen vragen van ouders over.



VV Detac wilde niet reageren. Volgens Hands-Up-voorzitter Hanne van Aart is haar club niet direct bij de zaak betrokken. De verdachte was er al een tijd niet meer actief. Als voorzitter van de jeugdcommissie was hij volgens Van Aart niet direct bij speelsters betrokken.