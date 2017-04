Voice-idool Ivar Oosterloo na verslaving terug van weggeweest

VideoHij stond in 2012 de finale van de Voice of Holland. Verloor zichzelf daarna in de drank. De afkickkliniek in Schotland deed wonderen en ziedaar, Ivar Oosterloo (25) zingt de sterren van de hemel in de Belgische theaterproductie Unforgettable, one night in Manhatten. ,,Ik ben eindelijk blij met mezelf.’’

,,Het was alsof een pijl mijn hart trof, zó binnen kwam het,’’ zegt de Belgische choreografe Isabelle Beernaert over de auditie van de geboren en getogen Deventenaar Ivar Oosterloo voor de theatershow Unforgettable, one night in Manhattan. Een show, waarmee hij de afgelopen vier maanden in theaters in België en Nederland stond, van de romantiek uit de jaren 40 tot en met zestig in het swingende New York met artiesten als Fred Astaire en Frank Sinatra.

,,Zijn rauwe stem, niet gepolijst, fragiel. Ik wist, dàt is hem'', zegt Beernaert. ,,Precies de persoon die in de huid kan kruipen van grootheden als Frank Sinatra en Louis Amstrong.’’ Ze zag meteen, hier staat een jongen die net als hen veel heeft meegemaakt. Het zijn haar woorden in het programma Volle Zalen van Cornald Maas. Ivar straalt. ,,Het slechtste wat me is overkomen is tegelijkertijd het beste wat me is overkomen. Anders had ik deze rol nooit gehad.’’

Depressieve gevoelens

Ivar schaamt zich niet voor zijn verleden en vertelt er openhartig over. Praten over zijn gevoelens, dat heeft hij geleerd in de Schotse kliniek. Dat hij al sinds zijn pakweg twaalfde jaar last had van depressieve gevoelens, die hij wegstopte. ,,Als ik verdrietig was, speelde ik de clown. Als ik er aan terugdenk dan merkte ik al dat ik mijn gevoelens al verstopte toen ik klein was. Ik ben een enorm gevoelsmens. Dingen grepen me aan. Dat wilde ik niet. Dus greep ik naar middelen die mijn gevoel verdoofden. Ik deed mezelf altijd anders voor dan ik daadwerkelijk was. De kliniek in Schotland is de beste keuze die ik in mijn leven heb gemaakt. Ik ben nu clean. Ik kan eindelijk blij en trots zijn op mezelf. Ik ben een stuk zekerder geworden nu ik mijn onzekerheden durf te tonen.’’

Ivar, die tegenwoordig in Den Haag woont, vond de theatershow geweldig om te doen. ,,Ik heb het theater ontdekt. Dat was voor mij helemaal nieuw. Ik had na Schotland wat baantjes als verkoper maar daar word ik niet blij van. Ik wil bezig zijn met muziek. Die kans kreeg ik met deze show. Dat is het allermooiste wat er is. Op het podium staan. Nu Unforgettable is afgelopen moet ik weer een baantje zoeken, maar ik wil zeker de helft van mijn tijd bezig zijn met muziek. Ik ga in een band zingen en ik ben bezig met het schrijven van eigen liedjes. Ik zou het fantastisch vinden weer in het theater te staan en ik ben voorzichtig begonnen met het schrijven van een eigen theatershow, waarin ik liedjes met vertellingen wil combineren. Door mijn levenservaring heb ik best veel te vertellen. Niet alleen over mezelf, maar ook over wat ik bij andere mensen heb gezien. Bang weer een drankverslaving te krijgen ben ik niet. Ik sta nu stevig in mijn schoenen.’’