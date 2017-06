Vluchteling of Nederlander: 'We hebben allemaal een hart'

Het is vandaag de Dag van de Vluchteling. Hoe gaat het met de jongeren die alles in hun thuisland moesten achterlaten en naar Nederland kwamen? Fotograaf Ilvy Njiokiktjien en schrijfster Diana Sno portretteerden Nederlandse pubers en hun leeftijdgenoten die hier als vluchteling wonen. Hoewel hun achtergrond verschillend is, blijken hun belevingswereld, hun hobby’s en hun dromen vaak hetzelfde te zijn.

Volledig scherm Beatboxers Isaiah Woei a Tsoi (L) en Mahdy (R) © Ilvy Njiokiktjien

Isaiah Woei a Tsoi. 14 jaar. Woont in Rotterdam.

"Ik zit op het IJsselcollege en heb het daar erg naar mijn zin. Gym en muziek zijn mijn favoriete vakken, gewoon omdat ik dat echt leuk vind. In mijn vrije tijd voetbal ik graag en als het lekker warm is ga ik zwemmen bij het strandje van Nesselande. Beatboxen is ook een hobby. Dat doe ik onder de naam Ice, klinkt cool toch?Later wil ik graag profvoetballer worden. Het zou geweldig zijn als dat lukte want ik hou van aandacht."

Mahdy. 16 jaar. Gevlucht uit Irak. Woont in het azc in Velp.

"Ik ben twee jaar geleden met mijn familie naar Nederland gevlucht. Vader, moeder, mijn broer en twee zusjes. Met vrienden maak ik graag muziek. Ik speel gitaar en doe aan beatboxen. Ik rap nog wel in mijn eigen taal, dan kan ik beter zeggen wat ik voel. Ik droom ervan om kapper te worden, net als mijn moeder. Ik oefen nu vaak want we knippen veel mensen hier in het azc. Een eigen kapperszaak, ergens in Nederland, dat zou mooi zijn. En daar ga ik dan natuurlijk werken met mijn moeder, want we zijn een heel goed team."

Volledig scherm De voetballers Scato (L) en Erfran (R) © Ilvy Njiokiktjien

Scato Loosen. 13 jaar. Woont in Soesterberg.

"Voetballen is mijn grote hobby. Natuurlijk zou ik best prof willen worden, maar dat lukt zo weinig mensen. Cruijff is mijn grote held en Messi natuurlijk! School vind ik vooral leuk door de vrienden die ik er heb. Maar dat huiswerk… nee daar ben ik niet dol op. In de brugklas vond ik het ook best spannend en al dat werk ging niet zo goed. Ik ben op huiswerkbegeleiding gegaan en vanaf dat moment ging het stukken beter.

Met mijn vrienden hang ik graag wat rond. Of we spelen FIFA op de playstation. Facebooken doen we ook allemaal.Wat ik later wil worden weet ik nog niet. Het is best lastig dus hou ik me er nog maar niet mee bezig."

Erfran Alizada. 14 jaar. Gevlucht uit Afghanistan. Woont in het azc in Velp.

"Ik ben nu bijna anderhalf jaar in Nederland met mijn zusjes en broertje en mijn vader en moeder. Ik zit in de tweede klas van het vwo en het gaat heel goed. Aardrijkskunde, gymnastiek en wiskunde zijn mijn favoriete vakken. Ik denk wel dat ik later ga studeren maar waar, dat weet ik nog niet.

Het liefst speel ik de hele dag voetbal net als mijn grote held Ronaldo. Hij is de beste voetballer ter wereld en ik hoop dat ik dat ook word. Daarom train ik veel, je moet het wel serieus nemen. Mijn vriend Nasser is supergoed in freestyle voetbal. Dat is bijna dansen met een voetbal. Ik kijk veel van die filmpjes, dan kan ik het straks misschien ook."

Volledig scherm De zussen Suzanne en Amber (L) en Intisar en Malaeen (R) © Ilvy Njiokiktjien

Suzanne Schadee. 16 jaar. Woont in Doorn en gaat naar het Revius Lyceum in Doorn.

"Ik ga met heel veel plezier naar school. Dat heeft veel te maken met de docenten: als ze leuk zijn, zijn de lessen dat ook. Ik ben het beste in de exacte vakken; natuur- en scheikunde, biologie, wiskunde, allemaal te gek. Handig als je arts wil worden, maar ik kan niet tegen bloed, dus ik vrees dat dat afvalt. Ik heb een klein groepje vrienden. We zijn heel close en spreken vaak af. Dan praten we over alles wat ons bezighoudt en natuurlijk gaan we ook gewoon uit.

We hebben twee honden, een boxer en een Staffordshire pitbull pup, die hebben we bij toeval geadopteerd. We voeden haar streng op, want het zijn natuurlijk honden met een slechte reputatie. Ik ben wel echt een hondenmens en wil ze later zelf ook. Wat ik wil worden, weet ik nog niet. Misschien iets met fotografie of media. Werken in het speciaal onderwijs lijkt me ook wel wat óf een tijdje werken in het buitenland."

Amber Schadee. 16 jaar. Doorn, Revius Lyceum.

"Ik zit op dezelfde school als mijn tweelingzus Suzanne, we zitten niet in dezelfde klas. Op de basisschool hebben we wel steeds bij elkaar in de klas gezeten, dus het was best prettig dat we op de middelbare school gescheiden werden. Zo krijg je ook wat andere vriendinnen. School vind ik niet stom, maar ook niet heel leuk. De dagen beginnen vroeg en duren erg lang. Ik heb op dit moment twee extra vakken, waaronder wiskunde D.

Misschien laat ik ze op een gegeven moment wel vallen. Ik lees veel en graag en dan vooral in het Engels. Later wil ik misschien wel een eigen cateringbedrijf of ik word piloot bij Defensie. Ik ben een tijdje heel veel uitgegaan met mijn vriendinnen. De laatste tijd doe ik dat wat minder. Ik vind het gewoon fijner om een beetje te chillen, lekker kletsen, kampvuurtje maken, dat werk."

Intisar en Malaeen Keni Mishko Alhamo. 14 en 15 jaar. Gevlucht uit Irak, wonen in Winterswijk.

Malaeen: "Ik lees echt alles! Vooral in het Nederlands. School vind ik super leuk en belangrijk, daarom lees ik ook zo veel. In Irak is school heel anders, minder belangrijk ook. Scholen daar zijn een beetje vies en er werd veel ruzie gemaakt. Hier heeft iedereen respect voor elkaar."

Intisar: "In het tentenkamp in Noord-Irak ben ik begonnen met tekenen. Ik mocht er niet naar school, dus ik had veel tijd en niets te doen. Elke dag werd ik een stukje beter en inmiddels heb ik schetsboeken vol tekeningen. Volgens mij heb ik talent. Ik zou graag naar de kunst academie willen gaan en dan kunstenares worden."

Malaeen: "Ik word advocaat. Ik wil in Nederland rechten gaan studeren en daarna naar Irak om mijn volk te helpen. Wij zijn jezidi’s en die hebben in Irak niet veel rechten. Daar moet iets aan gebeuren. Ook jezidi’s hebben recht op goede gezondheidszorg en bescherming door de politie."

Intisar en Malaeen: "Maar familie is het allerbelangrijkste. We wonen met onze ouders en broer in het azc en we kunnen echt niet zonder elkaar. Later willen we ook een gezin met misschien wel elf kinderen. Want veel kinderen, dat is gewoon leuk!"

Volledig scherm Dieter (L) en Talal (R) © Ilvy Njiokiktjien

Dieter Smeekes. 13 jaar. Woont in Bilthoven.

"Toen ik naar de middelbare school ging, was ik helemaal alleen. Niemand van mijn oude school ging mee. Maar binnen een week had ik vrienden en was ik gewend. Je hebt veel meer vrijheid. Zolang je werk maar af is, mag je doen wat je wil. Wiskunde is leuk, als je het snapt, en ook Frans vind ik tof.

Het is een mooie taal en ik werk er hard voor. Ik spreek vaak af met vrienden, dan gaan we hockeyen, voetballen of films kijken. We houden enorm van comedy. De vrienden die ik heb van hockey ken ik het langste. We zitten al jaren in hetzelfde team. Dan word je vanzelf beste vrienden."

Talal Keni Mishko Alhamo. 16 jaar. Gevlucht uit Irak, woont in Winterswijk.

"School hier is leuk en beter dan in Irak. Ik heb maar drie vrienden in Nederland, alle drie uit Irak. De taal is een probleem, ik ben jezidi en spreek Koerdisch. De meeste kinderen in het azc spreken Arabisch en dat spreekt in ons gezin alleen mijn vader. Gelukkig heb ik mijn twee zussen en die zijn heel goed in kletsen. In mijn vrije tijd doe ik graag aan volleybal en voetbal.

Ik ben best een beetje een sportman. En natuurlijk Facebook! Daar ben ik dol op. Als het even kan zit ik op mijn mobiel met mijn vrienden te Facebooken. Eigenlijk mis ik helemaal niets uit Irak. Ik voel me hier veel veiliger. Nou ja, misschien het eten. Het eten in Irak is ongezonder dan in Nederland, maar wel lekkerder. Mijn favoriet is Kuba, een soort loempia gevuld met rijst en vlees. Als mijn moeder dat maakt, ben ik helemaal gelukkig."

Volledig scherm Gitaristen Belil (L) en Mees (R) © Ilvy Njiokiktjien

Belil Alizada. 12 jaar. Gevlucht uit Afghanistan. Woont in het azc in Velp.

"Ik zit nu in de schakelklas op de basisschool. Het is daar erg leuk. Je leert veel en ik kan er spelen met mijn vrienden. Net als mijn grote broer Erfran ben ik ook fan van Ronaldo en houd ik van voetballen. Maar ik wil ook graag gitaar leren spelen. Ik kan het alleen nog niet zo goed.

Het allerliefste zou ik eens op vakantie gaan met mijn familie, gewoon weg en even niks moeten. Parachutespringen zou ik ook weleens willen proberen en oh ja, een hond, dat zou leuk zijn. Die kan ik dan uitlaten en er lekker mee gaan rennen. Mijn grote droom is hartchirurg worden. Dan kan ik het hart van mensen zien en ze beter maken als ze ziek zijn."

Mees ten Seldam. 12 jaar. Woont in Utrecht.

"Sinds een paar maanden heb ik geen gitaarles meer. Ik dacht dat ik het heel leuk zou vinden, maar het viel me toch een beetje tegen. Maar ik heb nog meer hobby’s hoor. Ik ben dol op sport. Hockey, voetbal, eigenlijk alles met een bal, trampolinespringen en skiën. Ik ben afgelopen jaar van school gewisseld, want het ging niet zo lekker. Nu zit ik op een hele fijne school met een andere lesmethode en het gaat supergoed. Volgend jaar wil ik naar een speciale sportschool, dan doe ik havo en mag ik heel veel sporten, dat lijkt me geweldig.

Ik heb veel vrienden. We zien elkaar vaak en dan gaan we sporten of gewoon een beetje hangen. Met één vriend ben ik zelfs wezen skiën. Mijn vader is skileraar, dus het is eigenlijk niet zo gek dat ik ook sportief ben. Vroeger wilde ik soldaat worden. Mensen en landen beschermen, dat leek me mooi. Maar ik begin nu steeds beter te begrijpen dat het ook een gevaarlijk beroep is, dus ik moet er nog maar eens goed over nadenken. Het zou ook zo maar kunnen dat ik, net als mijn vader, voor een sportief beroep kies."

Volledig scherm Khaled (L) en Jens (R) © Ilvy Njiokiktjien

Khaled Bahtiti. 17 jaar gevlucht uit Irak, woont in azc in Winterswijk.

"In Irak zat ik op een hele goede school. Ik kreeg er heel veel vakken en vond bijna alles leuk. Ook had ik veel vrienden, die mis ik heel erg. Hier voel ik me op school soms eenzaam. Ik lees veel, vooral boeken over chemie, dat is mijn grote passie. Verder houd ik ervan om lange stukken te lopen en te fietsen. Ook facebooken vind ik leuk, zo houd ik contact met mijn vrienden. Ik heb hier in Nederland vier goede vrienden maar we wonen allemaal in een ander azc. Dat is best lastig. Afspreken kan eigenlijk niet, want we wonen te ver uit elkaar.

Maar als het zou kunnen, dan gingen we lekker eten in een restaurant en heel veel praten en lachen. Op school houd ik het meest van de exacte vakken. Biologie, schei- en natuurkunde en wiskunde natuurlijk. Later wil ik hier in Nederland medicijnen gaan studeren en daarna gaan werken in de farmaceutische industrie. Dan ga ik natuurmedicijnen maken. De natuur is overal om ons heen, als we daar gebruik van leren maken is dat veel beter voor ons lichaam."

Jens de Vuijst. 14 jaar. Woont in Utrecht.

"Ik ben met veel vrienden naar dezelfde school gegaan. Helemaal in je eentje naar de brugklas? Ik moet er niet aan denken. Gym is het tofste vak dat er is en wat mij betreft mag Nederlands gelijk afgeschaft worden. Ik vind er niks aan! Buitenlandse talen zijn veel mooier, ze klinken ook beter, dat hoor je zelfs in liedjes. Met mijn vrienden sport ik en hangen we lekker rond het huis. Vorig jaar speelden we heel veel Pokemon Go, dat was echt lachen. Een beetje rondlopen met je vrienden en ondertussen een spelletje spelen, iets leukers is er niet.

Ik denk dat ik architect wil worden, maar helemaal zeker ben ik nog niet. De TU in Delft is wel te gek natuurlijk, lekker met techniek aan de slag en dingen maken, dat ligt me wel. Als dat niet lukt word ik zakenman, dan verdien je in elk geval veel geld. En als ik echt iets wil worden waarmee je weinig verdient, ga ik erover onderhandelen. Iets doen wat je leuk vindt is belangrijk maar geld ook."

Volledig scherm Aisha en Ahmad (L) en Floor en Olivier (R) © Ilvy Njiokiktjien

Aisha en Ahmad Salameh. 13 en 15 jaar. Gevlucht uit Syrië, wonen nu in het azc in Winterswijk.

Aisha: "Ik kan pas één maand fietsen, maar ik ga al heel hard. Ahmad en ik fietsen elke dag naar school, dat vind ik leuk want veel Nederlandse kinderen doen dat ook."

Ahma: "Iedereen zegt dat Nederlands zo moeilijk is om te leren, maar ik vind het wel meevallen. Misschien komt dat omdat ik het heel graag wil, dan gaat het makkelijker. School vind ik fijn. In Syrië krijg je veel en vaak straf. Hier niet en toch is er veel meer respect voor elkaar. In het azc heb ik veel vrienden, ze komen overal vandaan; Palestina, Syrië en Irak. Als het even kan gaan we met elkaar basketballen."

Aisha: "Televisie kijken doe ik niet. Ik vind veel programma’s een beetje kinderachtig. Ik lees liever. Als het kan wil ik later voor tandarts studeren, dat lijkt me een mooi beroep. Maar ik wil natuurlijk ook trouwen en kinderen krijgen."

Ahmad: "En ik wil biologie docent worden. Trouwen? Daar begin ik niet aan, veel te duur!"

Floor Buurman. 11 jaar. Woont in Loosdrecht

"Ik ben een hele jonge leerling. Ik zit nu al op het gymnasium en ja, daar ben ik de jongste. Wiskunde vind ik wel leuk en beeldende vorming. Wat ik vooral fijn vind op de middelbare school is dat ik er zoveel nieuwe vrienden heb gemaakt.

Hockey, tennis en vioolspelen , daar houd ik van.

Vioolspelen doe ik nu zo’n vijf jaar maar het is wel echt een hobby hoor, ik word later geen violiste of zo. Als ik echt wil ontspannen ga ik lekker een potje springen op de trampoline."

Olivier Buurman. 14 jaar. Woont in Loosdrecht

"Ik zit op het vwo en van alle vakken vind ik biologie en gym het allerleukste, dat laatste is niet zo vreemd want ik ben een sportief type. In mijn vrije tijd tennis ik graag. Ik heb een grote vriendengroep. We gamen veel, maar we vinden het ook gezellig om naar McDonald's te gaan met z’n allen. We bellen en appen ook veel met elkaar.

Later wil ik misschien iets met ontwerpen doen of met techniek. Of een combinatie van allebei. Ik ben er nog niet echt uit maar ik heb de tijd, toch?"

Volledig scherm De turnsters Cecilia (L) en Puck (R) © Ilvy Njiokiktjien

Cecilia Isata Kotoma. 11 jaar. Gevlucht uit Sierra Leone. Woont in azc in Zeist.

"Ik woon nu al twee jaar in Nederland en ja, ik spreek de taal al best goed. Dat komt vast omdat ik veel lees. Ik ga graag naar de bibliotheek om boeken te lenen. Drakenvuur van Geronimo Stilton vond ik heel leuk. Ik houd van spannende verhalen, maar ik lees ook in de bijbel want ik ben christelijk.

Mijn grote hobby is turnen. Iedere woensdag heb ik een uur les. Ik zou graag dokter willen worden. Dan kan ik andere mensen helpen. Alle mensen! Ik word weleens gepest omdat ik asielzoeker ben en dat snap ik niet. Ik heb een hart, jij hebt een hart, ik ga dood, jij gaat dood. We zijn allemaal hetzelfde, we zijn allemaal mensen."

Puck van den Brink. 11 jaar. Woont in Utrecht.

"Ik zit nu nog in groep acht maar na de zomer ga ik naar de middelbare school. Met drie goede vrienden, dus dat is heel gezellig. Ik turn nu al zes jaar. Mijn specialiteit is sprong maar de vloer vind ik ook leuk. Ik ga naar de vierde divisie, dat is best goed, maar als ik eerlijk ben vind ik veel anderen in mijn groep beter. Op mijn nieuwe school hebben ze zelfs een springgroep, daar wil ik natuurlijk bij!

Ik heb leuke vrienden maar na de vakantie zitten we niet meer bij elkaar op school. Dat is eigenlijk ook wel goed, dan leer je weer nieuwe mensen kennen.

Later wil ik een eigen sportschool openen. Sport is leuk en gezond en het past heel goed bij mij."

Deze productie kwam tot stand in samenwerking met het Rode Kruis en met de hulp van tolk Mohamed Algorani.