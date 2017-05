Vitesse onderzoekt nieuwe misbruikzaak

Aangereden Feyenoordfan: Ik had er niks mee te maken

8 mei Thom werd gisteren aangereden door een ME-busje op de Coolsingel in Rotterdam. De 26-jarige man uit Poeldijk vindt het totaal niet gerechtvaardigd dat dit gebeurd is. Naar eigen zeggen had hij niets te maken met de rellende supporters en liep hij toevallig de snelste route naar de Kuip waar zijn vriendin hem op zou pikken. ,,Dan nog, als ik er wel wat mee te maken had gehad, dan doe je dat niet met mensen." Thom hield een breuk in zijn onderbeen over aan de val.