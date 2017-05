Viskwekers eisen miljoenen van Wageningen Universiteit wegens 'fraude'

De zaak draait om een onderzoeksrapport van het Landbouw Economisch Instituut (LEI), een instituut van de universiteit, uit 2010. Het rapport gaat over gesubsidieerde projecten voor het kweken van vis in de Peel. Dat onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het voormalige ministerie van landbouw, natuur en voedselveiligheid, dat vanaf 2004 subsidies verstrekte aan dit project.

Andere viskwekers zagen dit project als oneerlijke concurrentie en spanden een rechtszaak aan. De rechter stelde de kwekers in het ongelijk op basis van het onderzoeksrapport van het LEI, waarvan de resultaten in 2010 gepubliceerd werden.

Conclusies aangepast

De viskwekers vroegen om inzage in het dossier van het ministerie over de zaak en vonden een mailwisseling tussen een ambtenaar en een jurist van Economische Zaken. Daarin oppert de jurist dat de conclusies aangepast kunnen worden, in het voordeel van het ministerie. Volgens de viskwekers was in de oorspronkelijke tekst nog af te leiden dat er inderdaad sprake was van oneerlijke concurrentie. Naar aanleiding daarvan volgde een onafhankelijk onderzoek naar de wetenschappelijke integriteit van de onderzoekers. De uitkomsten daarvan zijn nog niet openbaar.

Failliet