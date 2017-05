Vindicat-lid vervolgd voor zware mishandeling tijdens ontgroening

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een 24-jarig lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat vervolgen wegens zware mishandeling tijdens een ontgroening. Het slachtoffer, een aspirant-lid, liep een gevaarlijke zwelling in zijn hersenen op door vochtophoping, nadat de verdachte op zijn hoofd zou zijn gaan staan.

De mishandeling vond vorig jaar in augustus plaats tijdens de jaarlijkse ontgroening van aankomende leden. Omstanders grepen niet in omdat ze te aangeschoten waren.



Het slachtoffer zag om onbekende reden in eerste instantie af van aangifte. Begin oktober liet het OM desondanks weten toch een strafrechtelijk onderzoek te starten, vanwege ‘de ernst en de impact van het incident'. Zowel het slachtoffer als de vereniging deden vervolgens alsnog aangifte.

De verdachte is volgens RTV Noord nog steeds lid van de vereniging. Een interne commissie wacht eerst het oordeel van de rechter af. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak plaatsvindt. Het onderzoek van het OM is nog niet helemaal afgerond, er worden nog twee getuigen gehoord.

Banga-lijst

Het incident zorgde voor veel ophef. Vindicat kwam eerder al in opspraak nadat bekend werd dat leden een Banga-lijst hadden aangemaakt. Dik twintig studentes werden zonder hun medeweten afgedrukt in een soort sekslijst. Vindicat ging toen over tot het schorsen van dertien leden die verantwoordelijk zouden zijn voor de lijst.