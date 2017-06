Vijf verdachten 'vergismoord' blijven vast

Vandaag was de eerste proformazitting in de zaak, die draait om de moord op de Amsterdamse dj Djordy Latumahina (31) op 8 oktober vorig jaar. Hij werd in het bijzijn van zijn vriendin en tweejarig dochtertje onder vuur genomen in een parkeergarage in Amsterdam-West. Hij stierf ter plekke. De vrouw raakte zwaargewond, het kind bleef ongedeerd.