Vijf minderjarigen vervolgd voor geweld tegen homostel Ronnie en Jasper

Nederlands stel al dagen vast in een hotel in Houston: 'We leven op m&m's'

18:15 Met handbagage zien rond te komen, handwasjes in de wasbak en leven op M&M’s en chips uit het automaat. Sander (43) en Marly (54) Scherff uit Prinsenbeek zitten sinds zaterdagavond vast in een hotel in Houston. ,,De tussenlanding werd een lange tussenstop van vier dagen.''