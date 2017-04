Vier gewonden bij explosie vakantiewoning

Autistische Jorrit (13) reist wereld over dankzij knuffelhond Happy

9:12 Jorrit praat niet met vreemden en komt zijn huis amper uit. Te weinig energie. Toch is hij in Japan geweest en gaat hij binnenkort naar een wedstrijd van Real Madrid. Via Happy, zijn lievelingsknuffel. Binnenkort komt zijn boek uit. Allemaal zelf bedacht en bijna allemaal zelf gefotografeerd.