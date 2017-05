Vier arrestaties en miljoen euro cash bij invallen in onderzoek versleutel-gsm's

Crypto-gsm's zijn geprepareerde BlackBerry of Android smartphones waarmee alleen versleuteld kan worden gecommuniceerd. Dat maakt afluisteren of meekijken lastig. Daardoor zijn deze toestellen populair onder criminelen. De bewoners en gebruikers van de elf woningen en bedrijfspanden waar de politie binnenviel, worden ervan verdacht zulke telefoons te hebben geleverd aan de onderwereld.

De aanhoudingen vonden plaats in Diemen, Berkhout bij Hoorn en Huizen. Het geldbedrag werd in beslag genomen in een pand aan de Plantage Muidergracht in Amsterdam. Het Team High Tech Crime van de politie viel binnen op in totaal elf locaties in Noord-Holland en Flevoland waaronder ook Zandvoort, Almere en Zeewolde.