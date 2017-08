Viaduct 'onthoofdt' bestelbus in Lochem

De chauffeur van de bus was met twee inzittenden onderweg om meubilair en enkele andere artikelen te vervoeren. Door de klap scheurden de zijkanten van het voertuig open en verloor het zijn dak.



De bestuurder, afkomstig uit het noorden van Nederland, had de bus gehuurd bij een Lochems bedrijf. ,,Ik heb nog gevraagd hoe hoog het voertuig was, maar dat konden ze mij niet vertellen", verklaarde de onfortuinlijke man. ,,Dat zou trouwens ook niet veel hebben uitgemaakt, want ik lette totaal niet op dat viaduct. We waren aan het overleggen welke route we zouden nemen en toen was er ineens die harde klap."