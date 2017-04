'Vertrouwen Groningers in overheid moet worden hersteld'

Restaurant Etenstijd in Tilburg woensdag in lichterlaaie; pand is uitgebrand

8:46 TILBURG - Restaurant Etenstijd in Tilburg is woensdagavond in vlammen opgegaan nadat er een grote, uitslaande brand ontstond. Drie mensen hadden ademhalingsproblemen, maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand zwakte woensdag af, maar doordat het 'afbrandscenario' werd afgekondigd, laaide het vuur weer op.