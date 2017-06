'Versufte' Nederlandse moslims bezorgd na nieuws over aanslag Londen

RamadanHet nieuws over de terreuraanslag in Londen raakt de moslimgemeenschap in Nederland, maar veel moslims zijn door de zware ramadanmaand druk, versuft en verslapt. Dat zegt bestuurslid Yusuf Altuntas van de islamitische organisatie Milli Gorus.

Altuntas noemt deze laatste periode ‘de roes van de ramadanmaand’. Veel islamitische gelovigen moeten het al weken - de ramadan duurt van 26 mei tot 24 juni - zonder eten of drinken stellen. Alleen tussen zonsondergang en zonsopkomst mag er gegeten en gedronken worden. ,,We zitten ook nog eens vlak voor de vakantieperiode. Bijna iedereen is druk met het afronden van zijn of haar werkzaamheden, of met het einde van het schooljaar.’’

Daarnaast komt nieuws over aanslagen op moslims of moskeeën inmiddels regelmatig voor. ,,Als dat soort dingen vrijwel elke week gebeurt, dan wordt het standaard’’, zegt Altuntas. ,,Dit nieuws heeft steeds minder impact, lijkt het wel.’’

Ruwe herinneringen

Directeur Marianne Vorthoren van de Rotterdamse moslimorganisatie SPIOR is het daar niet mee eens. ,,Ieder nieuws over een aanslag komt hard binnen. Deze aanslag, die plaatsvond toen gelovigen net terugkeerden van het gebed in de moskee, haalt ruwe herinneringen terug aan hoe extremisten in onze samenleving een bedreiging vormen voor alle onschuldige burgers.’’

Ze hoopt dat moslims de rust kunnen bewaren. ,,Juist die laatste tien dagen van de ramadan vormen een extra bijzondere periode, waarin de belangrijke heilige nacht valt.’’

‘Rustig blijven’

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) roept moslims op rustig te blijven na de aanslag in Londen. ,,Wij vragen de Nederlandse moslimgemeenschap om haar hoofd koel te houden.’’

Moslims in Nederland moeten zich niet laten provoceren, dat is de boodschap. ,,Dat is precies wat terroristen willen. Zij zullen pas stoppen als de samenleving uit elkaar wordt gerukt. Dat laten wij niet gebeuren’’, zegt de raad.

Alert zijn