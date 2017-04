Vermiste Amerikaanse Maggie (16) opgepakt voor identiteitsdiefstal

De 16-jarige Amerikaanse Maggie Lee, die sinds 1 april vermist werd en zaterdag werd aangetroffen in Zwolle, is aangehouden voor identiteitsdiefstal. De tiener was op het paspoort van haar twee jaar jongere zusje naar Nederland afgereisd.

Maggie Lee vertrok op 1 april vanuit Clarksville, Tennessee naar Nederland. Ze zou via Facebook iemand hebben leren kennen in Nederland. Maggie reisde op het paspoort van haar twee jaar jongere zusje, zegt Maggies moeder Sabrina. Haar eigen paspoort was ingenomen, nadat ze al eerder tevergeefs had geprobeerd naar Nederland af te reizen. Het lijkt erop dat Maggie via IJsland naar Nederland is gereisd. In Amerika wordt ze gezocht vanwege ‘identiteitsdiefstal’.

Trein

Uit onderzoek en verschillende tips is gebleken dat Maggie de afgelopen periode bij verschillende personen verbleef die zij kende via het internet. De moeder van Maggie was op Koningsdag aangekomen in Nederland om haar dochter te zoeken. Gisteren werd het meisje gevonden in een trein bij Zwolle. Moeder Sabrina zei al tegen deze krant dat Maggie zich gek had laten maken door vrienden die ze op internet had leren kennen.