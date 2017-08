Verdachte terreurdreiging Rotterdam blijft langer vast

F. werd in vorige week donderdagochtend in alle vroegte door een arrestatieteam opgepakt in het huis van zijn ouders in Zevenbergen. Volgens minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) is hij degene die op berichten-app Telegram heeft gedreigd met een aanslag tijdens het concert van Allah-Las in de Maassilo in Rotterdam, afgelopen woensdagavond. Dat concert werd, op last van de politie, afgelast toen de dreiging bekend werd. Het Openbaar Ministerie verdenkt F. officieel van betrokkenheid bij terroristische misdrijven.

'Jimmy deed alsof hij IS'er was'

De tip over de aanslag in Rotterdam kreeg de Nederlandse politie van de Spaanse Guardia Civil. Die kwam de bedreiging tegen in een lopend onderzoek. Internetvrienden van F. vertelden vorige week aan deze krant dat de dreiging 'een misverstand' is. Volgens hen was Jimmy actief in het 'activisten-collectief' Syria General. Die groep volgt het nieuws over de oorlog in Syrië en speelt, volgens eigen zeggen, informatie over bewegingen van terreurgroep IS door aan autoriteiten.