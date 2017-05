Verdachte moord krantenbezorgster verschijnt niet in rechtbank

Zowel de rechtbank als de officier van justitie zijn verrast door de afwezigheid van de moordverdachte. Bij de laatste voorbereidende rechtszitting had zijn advocaat nog expliciet verklaard dat M. er bij de inhoudelijke behandeling van de zaak zou zijn. Zijn advocaat meldt vanochtend om kwart over acht nog telefonisch contact te hebben gehad met M. ,,Hij vertelde zich niet lekker te voelen.’’



De officier van justitie eist dat de verdachte, die in de Scheveningse gevangenis verblijft, wordt opgehaald. ,,Desnoods met een bevel tot medebrenging.’’ De rechtbank heeft zich zojuist even teruggetrokken voor beraad en meldt nu dat het van belang wordt geacht dat de verdachte persoonlijk aanwezig is.



De rechtbank heeft de parketpolitie de opdracht gegeven M. op te halen, of hij mee wil of niet. De rechtszaak is voorlopig onderbroken. Zodra de verdachte in Rotterdam is gearriveerd, wordt de zaak voortgezet.