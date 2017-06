Verdachte in zaak Savannah nog veertien dagen vast

De politie doet vanmiddag een passantenonderzoek bij de vindplaats van Savannahs lichaam op industrieterrein De Kronkels in Bunschoten, om een beeld te krijgen van wat er met het 14-jarige meisje is gebeurd. Savannah werd afgelopen zondag levenloos gevonden in het water op industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. Ze was sinds donderdag 1 juni vermist. Omstandigheden wijzen op de betrokkenheid van de 16-jarige verdachte uit Den Bosch.