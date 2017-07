Verdachte gezinsdrama Lopik opgepakt

Grietje B. vraagt om vergeving na moord op man

19:42 ,,Ik wist niet dat ie geladen was, anders was dit nooit gebeurd. Het is een familiedrama, hartverscheurend. De hele familie is overstuur. Mijn hele leven is weg in een flits. Ik hoop dat mijn kinderen en kleinkinderen mij vergeven. Het is een nachtmerrie. Wij hebben hulp nodig om dit een plek te kunnen geven”, aldus een gebroken Grietje B. (57) in een emotionele verklaring bij de start van haar strafproces, vanmiddag voor de rechtbank in Zwolle.