Verdachte die aanslag op officier moest plegen vrijgelaten

Otto zou een aanslag willen laten plegen op de officier van justitie in zijn strafzaak, Greetje Bos. De motorcluboprichter, die zelf in voorarrest zit, zou de man uit Sliedrecht daartoe opdracht hebben gegeven. Hij werd maandag rond 20.00 uur door een arrestatieteam aangehouden op de A15, ter hoogte van de afslag Sliedrecht-West. Otto's advocaat Louis De Leon noemde de verdenking 'volstrekt fake en ongefundeerd'. Volgens de raadsman wordt Klaas Otto een oor aangenaaid, omdat justitie hem al enige tijd in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught geplaatst probeert te krijgen. ,,Maar dat lukt ze steeds niet'', zei hij. ,,Nu komen ze hiermee en zijn ze er alweer druk mee bezig alsnog hun zin te krijgen.''

'Giftige wolk'

Otto zit in Middelburg in voorarrest in verband met verschillende strafzaken. Het gaat onder meer om afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting. De inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak is later deze maand. Otto's kansen in het strafproces verkleinen door de nieuwe beschuldiging, zei advocaat De Leon in Jinek. ,,Er hangt nu een giftige wolk boven zijn proces.''



Otto's zaak wordt behandeld door officier Greetje Bos. Zij pakt sinds enige tijd de georganiseerde criminaliteit aan in West-Brabant. Ze is de opvolger van Lucas van Delft, die eerder in opspraak raakte omdat hij een doodsbedreiging zou hebben verzonnen.