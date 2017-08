Verdachte bankmedewerker Breda keek stiekem naar rekening Roy Donders

De aangehouden bankmedewerker uit Breda die verdacht wordt van betrokkenheid bij onder meer een straatroof in Venlo, heeft al eerder dingen uitgespookt die niet door de beugel kunnen. Dat meldt de Limburger vandaag. Zo ging hij al eens eerder in de fout met de rekening van Roy Donders.

Zo zou de 25-jarige Lorenzo J. al eens de bekende Tilburgse stylist Roy Donders aan de lijn hebben gehad en stiekem gekeken hebben hoeveel geld hij op z’n rekening had staan. Daarmee overtrad hij een strenge regel.

Omdat hij bang was zijn baan te verliezen als gevolg van de fout met de bankrekening van Donders, heeft hij vertrouwelijke informatie aan twee Marokkanen doorgespeeld.

Wie is Lorenzo J.?

Hij werkte drie dagen in de week bij het servicecentrum van Rabobank, de 25-jarige Lorenzo J. uit Breda. Daar had hij naar eigen zeggen toegang tot gegevens van diverse klanten. Zo kon hij in het systeem zien dat een 63-jarige man uit Mülheim binnenkort meer dan 100.000 euro aan cash zou komen ophalen bij de Rabobank in Venlo, meldt de Limburger.

De Duitser werd later het slachtoffer van een roofoverval, vlak nadat hij het geldbedrag had geïncasseerd. J. wordt er nu van verdacht de overvallers getipt te hebben. Zelf claimt J. dat hij onder druk werd gezet door twee Marokkanen, blijkt uit betrouwbare bronnen. Hij zou de vertrouwelijke info aan hen hebben doorgespeeld omdat hij bang was zijn baan te verliezen.

Bankrekening Roy Donders

J. had als medewerker van de Rabobank immers al eens dingen gedaan die niet mochten, gaf hij toe aan de politie. En dat zou hem chantabel hebben gemaakt.

Andere dossiers doorgespit

Hij wilde voorkomen dat zijn werkgever hier achter zou komen en gaf de twee Marokkanen daarom wat ze wilden, luidt de lezing van J. Hij zou nog minstens drie andere dossiers van Rabo-klanten hebben doorgespit. Maar het ging al mis bij de tweede geplande overval in Zundert. De politie had ze in de smiezen en arresteerde uiteindelijk zes personen, onder wie Lorenzo J.

Tijdens de politie-actie in Zundert werd één verdachte in zijn arm geraakt door een politiekogel. Zijn advocaat, Sjoerd van Berge-Henegouwen, wil inhoudelijk niks zeggen over de kwestie omdat zijn cliënt in beperkingen zit. Wél wil hij kwijt dat hij bezwaar heeft ingediend.

Neergeschoten