Verdachte (16) in zaak Savannah spijbelde al bijna een jaar

Directeur Tiny de Groot van het Van Maerlant zegt dat de leerplichtambtenaar van de gemeente onderzoek deed naar de spijbelende jongen.



De 16-jarige jongen woont met zijn moeder in een huurwoning in Den Bosch. Hij was nog niet bekend bij de politie en ook voor de jeugdzorg in Brabant was hij een onbeschreven blad, zo zegt een woordvoerster.