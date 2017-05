Veel avondvierdaagsen gaan gewoon door

In de loop van de avond werden hevige onweersbuien verwacht. Op veel plekken werd de avondvierdaagse daarom afgelast. Niet alle organisaties hebben daar voor gekozen en wachten nog even af.

Die scholen en verenigingen lijken goed gegokt te hebben nu de weersverwachtingen er op wijzen dat het nog tot in het begin van de avond droog blijft. ,,Na de loop direct naar huis gaan”, zegt de organisatie van een avondvierdaagse in Rotterdam voor de zekerheid.

Niet overal zouden er vanavond avondvierdaagses zijn. In sommige plaatsen is er al een loop geweest. Deze morgen adviseerde de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) scholen die vandaag wel een avondvierdaagse hielden om de weersvoorspellingen goed in de gaten te houden. Het KNMI verwachtte deze morgen noodweer tijdens de tochten waaraan bijna 200.000 kinderen zouden gaan deelnemen. Daarop besloot een deel van de organisaties de loop op de eerste dag niet door te laten gaan.

Wel of niet

Of de loop doorgaat verschilt per stad. In Vlaardingen zegt men ‘nee’. ,,Wij snappen dat dit mogelijk een teleurstelling is, maar wij willen alle risico’s uitsluiten”, zo zegt de organisatie op Facebook. De organisatie van de avondvierdaagse Prinsenland in het oosten van Rotterdam laat juist weten wel te gaan lopen ,,Het gaat door!”. Ook in Den Haag gaat de vierdaagse gewoon door.

In het Overijsselse Almelo kiest men er weer voor de avondvierdaagse niet door te laten gaan. ,,We kunnen de veiligheid van onze wandelaars niet waarborgen", zo laat de organisatie weten. Het Zuid-Hollandse dorp Heerjansdam kist de organisatie er voor de kinderen wel op pad te laten gaan. Zij houden wel een slag om de arm. Bij onweer gaat de wandeltocht alsnog niet door. ,,Ik hoop dat het meevalt en dat het vanavond gewoon door kan gaan. We gaan het zien”.

In het Drentse Meppel keek men naar de adviezen en het weerbericht en wordt er niet gelopen. Op Facebook laat men weten 'op advies van de bond' vanavond niet van start te gaan tijdens de eerste dag van de avondvierdaagse. Met het oog op de weersvoorspellingen is in Eindhoven de avondvierdaagse ook afgelast. Mochten er buien vallen, dan zullen die volgens de laatste voorspellingen dan ook vooral in het zuiden en oosten van ons land ontstaan.

Afwachten

Volgens Weerplaza kunnen de organisators het beste ,,tot zo laat mogelijk wachten met het afgelasten van de loop”. De temperatuur is weer aan het afnemen, zeker in het noordwesten van ons land. Dat is in ieder geval goed nieuws voor mensen die niet op een bui zitten te wachten.