Varkenshouders willen onafhankelijk onderzoek stalbranden

Eierschandaal Verdachten Chickfriend mogen geen contact met buitenwereld hebben

13:05 De twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend die zijn opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierenschandaal, worden morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besluit of ze wel of niet langer worden vastgehouden. In de tussentijd mogen ze geen contact met de buitenwereld hebben.