Van Rijn: Geen spreekverbod voor medewerkers Careyn

Careyn had deze zomer haar personeel geïnstrueerd hoe het moet handelen wanneer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op bezoek komt. In een interne werkinstructie stond onder meer: ,,Blijf vriendelijk, rustig en professioneel. Geef geen uiting van persoonlijk ongenoegen en geef geen (niet-gevraagde en onnodige) extra informatie.”

Staatssecretaris Van Rijn noemt het belangrijk dat medewerkers zich vrij voelen om informatie te geven aan de IGZ, zodat deze haar toezicht goed kan uitvoeren. Van Rijn: ,,Een zin ten aanzien van het niet mogen uiten van persoonlijke ongenoegen wekt inderdaad een verkeerde indruk.” De IGZ zegt overigens niet belemmerd te zijn in haar werk, stelt hij.

De staatssecretaris reageert op vragen die de PVV en SP hadden gesteld na artikelen in deze krant over de zorgwekkende situatie van Careyn. Van Rijn zegt dat het voortbestaan van de zorginstelling op korte termijn, ofwel dit jaar, gegarandeerd is.

Hij gaat niet in op de grootste zorgen van de Raad van Bestuur, die gaan over 2018. In interne documenten, in handen van deze krant, vreest het bestuur dan de rekeningen niet meer te kunnen betalen. De organisatie geeft dit jaar al tien miljoen euro meer uit dan begroot, werknemers lopen massaal weg en de zorg voor bijna tweeduizend ouderen is ondermaats, blijkt uit de memo’s.

Spanning

Careyn kreeg in november een aanwijzing van de inspectie. In augustus heeft de inspectie een aantal onaangekondigde bezoeken afgelegd aan de verpleeghuizen. De spanning onder medewerkers was groot. Binnenkort wordt duidelijk of de aanwijzing wordt verlengd. In het slechtste geval kan er een dwangsom worden opgelegd.