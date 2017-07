Valpartij is steeds vaker doodsoorzaak

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt vallen inmiddels de achtste belangrijkste doodsoorzaak in ons land, na onder meer dementie, longkanker en hartfalen. Mogelijk ligt het ware aantal doden door valpartijen nog hoger: het CBS denkt dat veel sterfgevallen door een valpartij worden aangemerkt als ‘onbekende letseloorzaak’.



Vaak gaat het om situaties die te voorkomen waren, zegt Christian Oudshoorn, internist ouderengeneeskunde in het Erasmus MC. ,,Het merendeel van de valpartijen gebeurt thuis. Ouderen blijven tot op steeds hogere leeftijd in hun eigen woning, maar daar horen ook maatregelen bij. En die vergeten we.''

Volledig scherm De top 10 doodsoorzaken in Nederland © AD

Aanpassingen

Volgens Oudshoorn kunnen aanpassingen in de woning het valrisico voor ouderen beperken: goede verlichting, lage drempels, een traplift. ,,Als je een keer valt, is dat een teken aan de wand. Dan moet je met de huisarts in gesprek over wat je aan je woning kunt doen om een volgende val te voorkomen. Veel mensen zeggen: ‘Ik word oud, vallen hoort erbij.’ Maar het leidt jaarlijks tot duizenden sterfgevallen en een veelvoud aan ongelukken. Bovendien kost het ook nog eens veel ziekenhuiscapaciteit en geld.''



Ouderenorganisatie ANBO wijst ook op het gevaar van slaapmiddelen, die door veel ouderen worden gebruikt. ,,Die werken vaak de volgende dag nog door en dat leidt tot veel ongelukken'', zegt Atie Schipaanboord van de ANBO. ,,Die slaapmiddelen worden veel te makkelijk voorgeschreven aan ouderen, het is lang niet altijd nodig. En ouderen moeten beseffen dat ze een dag na inname nog duizelig kunnen zijn.''

Actiever

Volgens internist Oudshoorn wordt de toename van valpartijen ook veroorzaakt door het feit dat ouderen steeds actiever zijn. ,,Ze tennissen, zitten op de e-bike, zijn veel op reis. Dat is allemaal mooi, maar die activiteit tot op hoge leeftijd brengt ook risico’s met zich mee.''



Dementie blijft de belangrijkste oorzaak van sterfgevallen: daardoor overleden vorig jaar meer dan 15.000 mensen. Longkanker is de tweede belangrijke oorzaak, met ruim tienduizend sterfgevallen. Bij mannen is longkanker zelfs de belangrijkste. Andere belangrijke oorzaken zijn beroerte, hartfalen, COPD, dikkedarmkanker, acuut hartinfarct, borstkanker en longontsteking. Deze tien doodsoorzaken hebben betrekking op de helft van alle 149.000 sterfgevallen in Nederland in 2016.